مجلس المطارات الدولي: انتعاش حركة الطيران في السعودية والإمارات

وعلى الرغم من هذا الانتعاش، إلا أن أسعار تذاكر الطيران الدولية لا تزال مرتفعة في بعض الدول، حيث ارتفعت في الإمارات بنسبة 22%، بينما زادت في عُمان بنسبة 10%.