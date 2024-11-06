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مجلس المطارات الدولي: انتعاش حركة الطيران في السعودية والإمارات

مجلس المطارات الدولي: انتعاش حركة الطيران في السعودية والإمارات
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أظهرت دراسة أجراها مجلس المطارات الدولي (ACI)، أن حركة الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انتعشت وتجاوزت مستويات ما قبل جائحة كوفيد- 19، مع تحقيق السعودية والإمارات أعلى الزيادات في حجم الحركة.

وبحسب الدراسة، فإن حركة الطيران حتى الربع الثاني من عام 2024 قد تخطت المستويات المسجّلة قبل عام 2020، وشهد كلٌّ من: البحرين (+24%) وقطر (+27%) والسعودية (+30%) والإمارات (+39%) نمواً قوياً.

وعلى الرغم من هذا الانتعاش، إلا أن أسعار تذاكر الطيران الدولية لا تزال مرتفعة في بعض الدول، حيث ارتفعت في الإمارات بنسبة 22%، بينما زادت في عُمان بنسبة 10%.

من جانبها، أفادت الجمعية الدولية للنقل الجوي (IATA) بأن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط سجّلت زيادة سنوية بنسبة 4.4% في الطلب على السفر الجوي، كما زادت القدرة بنسبة 4.6% مع بقاء معدل الاستخدام عند 81.4%، مما يتماشى مع العام السابق.

مجلس المطارات الدولي
حركة الطيران

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