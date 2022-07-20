اللجنة العمالية في الجبر تقيم بطولات التكامل الرياضية

ضمن البرامج والأنشطة التي تحرص اللجنة العمالية في مجموعة شركات الجبر القابضة على تنفيذها تحقيقا لرؤيتها في تعزيزا لرسالتها في نشر الثقافة العمالية وتحقيق مبدا والعدالة والمساوة بين كافة موظفي الشركة وغيرها من الأهداف السامية التي تتطلع إلى تحقيقها؛ نظمت اللجنة العمالية مؤخرا بطولات التكامل الرياضية في اكثر الألعاب ممارسة بين موظفي شركات المجموعة، حيث احتضن نادي الاتفاق في الدمام منافسات البطولة في الألعاب كرة القدم للصالات وتنس الطاولة والكريكيت بمشاركة 158 موظف في كافة الألعاب، وشهدت البطولة حضور ومتابعة رئيس اللجنة العمالية الوطنية المهندس ناصر الجويد ونائبه الدكتور فيحان العتيبي والأمين العام للجنة الأستاذ فواز المطيري ومن شركات الجبر مدير الموارد البشرية في شركة الجبر القابضة الأستاذ سعد الجبر ورئيس العمليات في شركة الجبر التجارية الأستاذ وائل بغدادي.