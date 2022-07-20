اللجنة العمالية في الجبر تقيم بطولات التكامل الرياضية
ضمن البرامج والأنشطة التي تحرص اللجنة العمالية في مجموعة شركات الجبر القابضة على تنفيذها تحقيقا لرؤيتها في تعزيزا لرسالتها في نشر الثقافة العمالية وتحقيق مبدا والعدالة والمساوة بين كافة موظفي الشركة وغيرها من الأهداف السامية التي تتطلع إلى تحقيقها؛ نظمت اللجنة العمالية مؤخرا بطولات التكامل الرياضية في اكثر الألعاب ممارسة بين موظفي شركات المجموعة، حيث احتضن نادي الاتفاق في الدمام منافسات البطولة في الألعاب كرة القدم للصالات وتنس الطاولة والكريكيت بمشاركة 158 موظف في كافة الألعاب، وشهدت البطولة حضور ومتابعة رئيس اللجنة العمالية الوطنية المهندس ناصر الجويد ونائبه الدكتور فيحان العتيبي والأمين العام للجنة الأستاذ فواز المطيري ومن شركات الجبر مدير الموارد البشرية في شركة الجبر القابضة الأستاذ سعد الجبر ورئيس العمليات في شركة الجبر التجارية الأستاذ وائل بغدادي.
وقد قدم رئيس اللجنة العمالية في مجموعة شركات الجبر الأستاذ عبدالعزيز الدولة شكره لإدارة المجموعة على الدعم والمساندة لإقامة البطولة وشكر أيضا رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية العمالية على حضورهم ومتابعتهم التي تعكس حرص اللجنة على النهوض باللجان العمالية في الشركات لتأدية رسالتها السامية التي يستضيف منها العامل والشركة في الوقت ذاته لأن تنشر ثقافة الحقوق العمالية ينعكس على زيادة الإنتاج لأنه يضمن العلاقة السليمة الإيجابية بين الموظف وشركته.
وفي ختام تصريح وجه الدولة الشكر لإدارة نادي الاتفاق ممثلة في الرئيس التنفيذي للنادي الأستاذ معاذ العوهلي والمدير التنفيذي للالعاب المختلفة الأستاذ محمد العباد ومدير العلاقات العامة بالنادي الأستاذ محمد الصباطي على استضافة البطولة في ملاعبها والخدمات التي تم تقديمها لضمان نجاح البطولة وتحقيق أهدافها ، كما بارك للفرق الفائزة ووعد بإقامة العديد من الفعاليات الثقافية والرياضية خلال الفترة المقبلة بعد نجاح بطولات التكامل الرياضية.