خبير تقني يوضح حقيقة فتح خاصية اتصال الفيديو عبر الواتساب ولماذا تم إغلاقه

وذكر "الجنيد" عبر برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية أن الأمر وما فيه أن التغيرات في البروتوكولات في شركة ميتا من خلال تطبيق الواتساب لم تتقيد بأنظمة القيود المفروضة في السعودية، ولم تكن متعرفة على التعديلات بفتح خاصية اتصال الفيديو؛ ولذلك تم إيقافها بعد فترة قصيرة، ولم تكمل يومًا أو يومين.