أُجريت في 3 مستشفيات.. دراسة سعودية تثبت فعالية "أدوية الهيبارين" في الحد من وفيات "كورونا"

نشر فريق بحثي دوائي من جامعة الملك سعود، نتائج دراسة علمية مقارنة لمعرفة أثر مسيلات الدم (أدوية الهيبارين) التي تستخدم يوميًا لمعظم المرضى في المستشفيات في التخفيف من مضاعفات مرض فيروس كورونا المستجد.
وأوضح المشرف العام على الدراسة في المملكة دكتور مساعد الحمزة الأستاذ المساعد بقسم الجراحة في كلية الطب بجامعة الملك سعود واستشاري جراحة الأوعية الدموية بالمدينة الطبية الجامعية؛ أن التخطيط وتنفيذ الدراسة جاء بسبب ما كشفته الدراسات المسحية في بداية الجائحة من ظهور جلطات شريانية ووريدية التي تؤدي إلى مضاعفات شديدة تؤدي إلى الوفاة أو الإعاقة الدائمة.
بيَّن أن الدراسة قارنت بين مجموعتين تلقت إحداهما الجرعات الوقائية المعتادة لمرضى المستشفيات وتلقى المرضى في المجموعة الثانية الجرعات العالية المستخدمة لعلاج المرضى بعد إصابتهم بجلطات عمومًا، ووجدت أن الوفيات حدثت في مجموعة مرضى الجرعات العالية بنسبة 78 ٪ أقل من مرضى مجموعة الجرعات الوقائية.
أضاف: وشملت مراكز الدراسة في المملكة المدينة الطبية بجامعة الملك سعود كمركز رئيس، ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، ومدينة الملك فهد الطبية بالرياض، حيث شارك فيها (148) مريضًا بواقع ثلث العدد الكلي للمرضى المشاركين في الدراسة عالميًا.
وتابع أن نتائج الدراسة خضعت للمراجعة والتحكيم في مجلة علمية مرموقة، ويتوقع أن تؤدي إلى تغيير في البروتوكولات العلاجية للحالات المتوسطة لمرضى كورونا، وهم المرضى الذين يحتاجون إلى الدخول للمستشفى بسبب الحاجة إلى الأكسجين.