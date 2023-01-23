أُجريت في 3 مستشفيات.. دراسة سعودية تثبت فعالية "أدوية الهيبارين" في الحد من وفيات "كورونا"

وأوضح المشرف العام على الدراسة في المملكة دكتور مساعد الحمزة الأستاذ المساعد بقسم الجراحة في كلية الطب بجامعة الملك سعود واستشاري جراحة الأوعية الدموية بالمدينة الطبية الجامعية؛ أن التخطيط وتنفيذ الدراسة جاء بسبب ما كشفته الدراسات المسحية في بداية الجائحة من ظهور جلطات شريانية ووريدية التي تؤدي إلى مضاعفات شديدة تؤدي إلى الوفاة أو الإعاقة الدائمة.