رئيس "سدايا" يبحث البنية التحتية للقدرة الحاسوبية بالمملكة مع مؤسس "إنفيديا"

استقبل رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي اليوم، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة إنفيديا جنسن هوانج والوفد المرافق له، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين سدايا وإنفيديا، لا سيما المشروعات التقنية بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن استعراض آخر مستجدات تطور البيانات والذكاء الاصطناعي في العالم ومشاركة إنفيديا في المنتدى العالمي للمدن الذكية الذي تنظمه سدايا بالرياض خلال يومي 12 و 13 فبراير.
ويأتي هذا اللقاء استمرارًا للتعاون القائم بين سدايا وإنفيديا لاسيما إطلاق خطة لبرنامج متعدد السنوات لتثبيت منصة حواسيب عملاقة فائقة الأداء بالمملكة بحيث ستكون هذه المنصة مساهمة في بناء العديد من التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا اللغة والرؤية الحاسوبية، وتسهم في تحقيق طموحات تبني الذكاء الاصطناعي في المملكة.
وتستند المنصة إلى تصميم معياري فريد من خلال تقنيات إنفيديا قابل للتطوير، ويضمن قدرتها على تقديم احتياجات الحوسبة للذكاء الاصطناعي، فضلاً عن التعاون في تقديم الاستشارات، وبرامج ودورات تدريبية متخصصة تمنح شهادات احترافية لمهندسي الذكاء الاصطناعي وعلماء البيانات والباحثين في المملكة في مجالات عدة بما في ذلك مجالات: الحوسبة المعجلة والتعلم العميق ومعالجة اللغة الطبيعية ورؤية الحاسب الآلي، وتوليد الصور، ونماذج اللغة الكبيرة.
وتسعى "سدايا" بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل لتعزيز مكانة المملكة ضمن الدول الرائدة في العالم باقتصادات المعرفة، لا سيما مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.