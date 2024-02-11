رئيس "سدايا" يبحث البنية التحتية للقدرة الحاسوبية بالمملكة مع مؤسس "إنفيديا"

وتستند المنصة إلى تصميم معياري فريد من خلال تقنيات إنفيديا قابل للتطوير، ويضمن قدرتها على تقديم احتياجات الحوسبة للذكاء الاصطناعي، فضلاً عن التعاون في تقديم الاستشارات، وبرامج ودورات تدريبية متخصصة تمنح شهادات احترافية لمهندسي الذكاء الاصطناعي وعلماء البيانات والباحثين في المملكة في مجالات عدة بما في ذلك مجالات: الحوسبة المعجلة والتعلم العميق ومعالجة اللغة الطبيعية ورؤية الحاسب الآلي، وتوليد الصور، ونماذج اللغة الكبيرة.