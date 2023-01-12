تعيين 6 أعضاء في الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة التجارية بالطائف

أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا بتعيين ستة أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بالطائف، وهم: فيصل بن حسين عمر القرشي، وغدير بنت محمد عبدالله الشهري، ومحمد بن حمد علي الدعجاني، ومعن بن عبدالله بكر قاضي، وإبراهيم بن حمزة إبراهيم العتيبي، وعبدالعزيز بن عبدالله راجح البار؛ وذلك في الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة التي تمتد لأربع سنوات.