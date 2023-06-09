تزامناً مع الاختبارات.. قنوات "عين دروس" تتيح الشروح عبر "يوتيوب" في أي وقت

أتاحت قنوات "عين دروس" للطلاب والطالبات، عبر "يوتيوب"، إمكانية تعزيز مذاكرتهم من خلال العودة إلى الشروح والدروس عبر قنواتها وذلك في أي وقت.
وتقدم "عين" دروسها لكل المناهج وجميع المراحل عبر قنوات رسمية موثوقة وشروح يتولاها معلمون على قدر كبير من العطاء وإيصال المعلومة.
وطمأنت القنوات الطلاب والطالبات بأن الدروس متوفرة مع إمكانية الاستفادة منها في أي وقت، حيث ستسهم في تعزيز المذاكرة أثناء فترة الاختبارات التي ستنطلق في مكة الأسبوع المقبل بعد تقديمها بسبب موسم الحج، وفي الأسبوع الذي يليه لبقية مناطق المملكة.