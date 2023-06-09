تزامناً مع الاختبارات.. قنوات "عين دروس" تتيح الشروح عبر "يوتيوب" في أي وقت

وطمأنت القنوات الطلاب والطالبات بأن الدروس متوفرة مع إمكانية الاستفادة منها في أي وقت، حيث ستسهم في تعزيز المذاكرة أثناء فترة الاختبارات التي ستنطلق في مكة الأسبوع المقبل بعد تقديمها بسبب موسم الحج، وفي الأسبوع الذي يليه لبقية مناطق المملكة.