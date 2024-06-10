المملكة تؤكد دعمها لقطاع "الإبليات" وتقدم 844 ألف دولار دعمًا ماليًا للسنة الدولية

وقال: "إن السنة الدولية للإبليات 2024، تُعد فرصة فريدة لزيادة الوعي بالأهمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإبليات، بالنسبة لملايين البشر حول العالم، مشيرًا إلى الفوائد العديدة للإبل؛ حيث توفّر الحليب، واللحوم، والألياف، والأسمدة العضوية، إلى جانبِ استخدامها في التنقل في بعضِ البيئات، بالإضافة إلى أن الإبليات تعمل على تحسين القدرة على التكيف مع تغير المناخ، خاصةً في الجبال والأراضي القاحلة وشبهِ القاحلة.