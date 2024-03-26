طقس الثلاثاء.. انخفاض درجات الحرارة يتواصل وفرص الأمطار قائمة
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، كما لاتزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: عسير، جازان، نجران؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية.
وقال المركز: لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات تلك المناطق، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار في أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة؛ تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ يصل إلى مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ يصل إلى مائجٍ مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من مترٍ ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.