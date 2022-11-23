مستشار تسويق: السعودية كسبت الأرجنتين كرويًّا والعالم تسويقيًّا

وأوضح "حطحوط" أن الأثر الإعلامي والتسويقي الذي حدث للسعودية بعد فوز المنتخب على منتخب الأرجنتين 2022م؛ تفوق تكلفته الـ٣٠ مليارًا، وقد يصل لضعف هذا المبلغ لو أردت شد انتباه العالم، مضيفًا: "أنت حديث العالم حرفيًّا".