مستشار تسويق: السعودية كسبت الأرجنتين كرويًّا والعالم تسويقيًّا

قال المستشار التسويقي محمد حطحوط: إن السعودية تجاوز مكسبها بفوز منتخبنا أمام الأرجنتين بكأس العالم 2022، المكسب الكروي، إلى أثر إيجابي اخترق الآفاق لنصبح حديث كل المنصات والدول.
وأوضح "حطحوط" أن الأثر الإعلامي والتسويقي الذي حدث للسعودية بعد فوز المنتخب على منتخب الأرجنتين 2022م؛ تفوق تكلفته الـ٣٠ مليارًا، وقد يصل لضعف هذا المبلغ لو أردت شد انتباه العالم، مضيفًا: "أنت حديث العالم حرفيًّا".
وأشار إلى أن هذا الظهور المذهل للمنتخب المرعب بكل تأكيد، له أثر اقتصادي واجتماعي كبير وجميل، وفوز السعودية اليوم دون منازع هو أعظم حدث تسويقي وأثره سيبقى لسنوات.