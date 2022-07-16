ماذا تعني دعوة ولي العهد لإيران بالتعاون مع دول المنطقة في تحقيق الأمن والاستقرار؟

في دعوة لافتة، تعبرعن اتخاذ السعودية السلام خياراً استراتيجياً لإحلال الاستقرار في المنطقة، وفي كلمته التي ألقاها في قمة جدة للأمن والتنمية، التي عقدت اليوم (السبت) بمركز الملك عبدالله الدولي للمؤتمرات في جدة، دعا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إيران باعتبارها دولة جارة إلى التعاون مع دول المنطقة، في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.