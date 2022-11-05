الهيدروجين الأخضر.. حل مبتكر تسهم به المملكة في معالجة التغير المناخي

ويعتمد المصنع في تشغيله تماماً على الطاقة المتجددة المستمدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين، حيث تُنتج منهما أكثر من أربعة جيجاواط لتشغيل المصنع، الذي سيبدأ إنتاجه عام 2026، الذي سينتج 1.2 مليون طن سنوياً من وقود الهيدروجين الأخضر، وستسهم هذه الكمية في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل ثلاثة ملايين طن سنوياً، ستخصم كل سنة ابتداءً من عام 2026 من كمية الانبعاثات الكربونية التي كانت ستضاف إلى الانبعاثات المتراكمة في الغلاف الجوي للأرض، مما سيفاقم من ظاهرة التغير المناخي في حال لم تنشئ المملكة هذا المصنع التجاري، الذي سيصدر معظم إنتاجه لدول العالم.