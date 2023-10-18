"صندوق الشهداء" يوقّع مذكرة تعاون مع مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية

وتهدف المذكرة إلى دعم البرامج والخدمات والأوقاف التي تقدم لمستفيدي الصندوق، والاستفادة من خبرات المؤسسة في مجالات الأوقاف الاستثمارية، وغيرها من أوجه التعاون بما يحقق أهداف الطرفين المشتركة، ويسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.