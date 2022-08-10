بالتقسيط الرقمي.. "تمام للتمويل" تطلق خدمة التمويل بالمرابحة

ومن خلال خدمة التمويل بالمرابحة؛ ستسهم "تمام" في تمكين الراغبين بشراء المنتجات والخدمات التي يريدونها من دون أن يكون السعر عائقاً أمامهم، وذلك خلال عملية تستغرق دقائق معدودة، ما يجعل منها خيار الدفع المفضل للعملاء للحصول على أحدث ما توصلت إليه التقنية المالية والتمتع به.