طقس اليوم.. "الأرصاد": أمطارٌ غزيرة وسيولٌ بهذه المناطق وضبابٌ على أجزاء من الرياض

توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولَ أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي الى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: حائل، الجوف، الحدود الشمالية، في حين تتكوَّن السحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية على أجزاءٍ من مناطق: نجران، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يستمر التوقُّع بتكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من تلك المناطق، وكذلك على أجزاءٍ من منطقة الرياض.