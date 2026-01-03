تعليم الرياض تحدد ضوابط وتعليمات اختبارات الفصل الأول ومواعيد الاختبارات المركزية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تعليمات وضوابط الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1447هـ، للمدارس الحكومية والأهلية والعالمية، موضحة مواعيد الاختبارات وآلية التنفيذ والتصحيح والرصد.
وأوضحت تعليم الرياض أن الاختبارات المركزية ستُطبق على المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وفق جدول زمني محدد، حيث تبدأ يوم الأحد 15 / 7 / 1447هـ، وتُعقد خلال الفترة الصباحية عند الساعة 9:00 صباحًا ضمن اليوم الدراسي.
وبيّنت أن جدول الاختبارات المركزية يشمل:
- الصف الثالث الابتدائي: مادة الرياضيات يوم الأحد 15 / 7 / 1447هـ.
- الصف الرابع الابتدائي: مادة اللغة العربية يوم الاثنين 16 / 7 / 1447هـ.
- الصف الثالث المتوسط: مادة اللغة العربية يوم الثلاثاء 17 / 7 / 1447هـ.
وأكدت أن الاختبارات ستُطبق في جميع المدارس المستهدفة، مع الالتزام بضوابط التنظيم داخل المدارس، وتوفير البيئة المناسبة للطلاب والطالبات، ومراعاة الحالات الخاصة وفق الأنظمة المعتمدة.
وفيما يخص الاختبارات التحريرية، أشارت إلى أن بدايتها ستكون اعتبارًا من غدٍ الأحد 15 / 7 / 1447هـ لجميع المراحل، على أن تُعقد في الفترة الصباحية ضمن اليوم الدراسي، فيما تُجرى الاختبارات النهائية للمعاهد العلمية والمدارس المعتمدة بنظام التعليم المدمج خلال اليوم الدراسي.
وشددت تعليم الرياض على أهمية الالتزام بتشكيل لجان الاختبارات، والانتهاء من رصد الدرجات وإعلان النتائج في المواعيد المحددة، مؤكدة أن آخر يوم لرصد درجات الفصل الأول سيكون يوم الخميس 20 / 7 / 1447هـ.
كما نبهت إلى ضرورة الالتزام بضوابط إعداد الأسئلة، بما يراعي الفروق الفردية، وتنوعها بين الموضوعية والمقالية، وألا تقل نسبة الأسئلة الموضوعية عن 25% من إجمالي أسئلة الاختبار.
وختمت تعليم الرياض تعميمها بالتأكيد على التقيد بجميع الأدلة والتنظيمات الواردة في دليل الاختبارات.