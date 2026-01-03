تعليم الرياض تحدد ضوابط وتعليمات اختبارات الفصل الأول ومواعيد الاختبارات المركزية

وفيما يخص الاختبارات التحريرية، أشارت إلى أن بدايتها ستكون اعتبارًا من غدٍ الأحد 15 / 7 / 1447هـ لجميع المراحل، على أن تُعقد في الفترة الصباحية ضمن اليوم الدراسي، فيما تُجرى الاختبارات النهائية للمعاهد العلمية والمدارس المعتمدة بنظام التعليم المدمج خلال اليوم الدراسي.