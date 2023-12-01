هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز تشارك في منتدى "السعودية الخضراء 3"

وتسعى الهيئة إلى استغلال هذا الحدث العالمي المهم، والذي يشهد حضور نخبة من الشخصيات المؤثرة والخبراء المهتمين بقضايا المناخ ومبادرة السعودية الخضراء، وكبار المسؤولين الحكوميين، وذلك لعرض عدد من المبادرات المهمة التي تبنّتها هيئة تطوير المحمية خلال الفترة الماضية، إضافة لتبادل الأفكار والرؤى ومناقشة الحلول المناسبة لمواجهة التحديات المناخية، لا سيما أن الهيئة لعبت دورًا بارزًا خلال السنوات الماضية في الحفاظ وتنمية البيئة داخل حدود المحمية.