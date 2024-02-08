في نسخته الثالثة.. "ليب 24" يناقش مستقبل التقنية والذكاء الاصطناعي

ويسلط "ليب 24" الضوء على: التقنية، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والألعاب، والفضاء، والأمن السيبراني، والتوائم الرقمية، بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء، وهم نائب رئيس الأمم المتحدة والممثلة السابقة العليا لشؤون نزع السلاح أنجيلا كين، وإليزابيث آدامز المستشارة السابقة لأخلاقيات وثقافة الذكاء الاصطناعي لمعهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي، وديفيا جوكولناث الشريك المؤسس لشركة بايجوس؛ ومارتن فيليج الشريك المؤسس لشركة بولت، وبيكا لوندمارك الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نوكيا، وبورجي إيكهولم الرئيس التنفيذي ورئيس شركة إريكسون، وأرفيند كريشنا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة آي بي إم، ومارتن أوروتيا إيسلاس الرئيس العالمي لابتكار البيع بالتجزئة في مجموعة ليغو، وفيليب رامباخ الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في شنايدر إلكتريك، ونيكولاس ديركس رئيس أكاديمية نيويورك للعلوم، وأوت فيلسبيرج كبير مسؤولي البيانات الحكوميين في جمهورية إستونيا، والدكتورة آنا زعيتر، نائب الرئيس والمستشار العام المساعد للخصوصية والبيانات والذكاء الاصطناعي في إيباي.