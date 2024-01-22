وزير التعليم يرعى ختام منافسات هاكاثون الابتكار الصحي الرابع في "كاساو"

بعدها كرّم وزير التعليم الفرق المشاركة الفائزة في مسار المعرض الابتكاري، حيث كان المركز الأول من نصيب جامعة الملك عبدالعزيز، ونالت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المركز الثاني، فيما فازت جامعة تبوك بالمركز الثالث، كما كرم معاليه في مسار الهاكاثون الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى التي حصلت فيها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على المركز الأول، فيما كان المركز الثاني لجامعة جدة، في حين كان المركز الثالث لجامعة الباحة.