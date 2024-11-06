بعد المتداول.. "الإرشاد الزراعي" يكشف حقيقة إنتاج فسائل من جذور النخلة الأم

وقال "الإرشاد الزراعي": قد أحدث ذلك ضجة إعلامية؛ بمشاركة خبراء ومختصين ومزارعين ومهتمين، لهذا حرصًا من وزارة البيئة والمياه والزراعة على دعم التجارب الناجحة وتوضيح الرأي العلمي في التجارب المختلفة عليها، قام فريق من الإرشاد الزراعي ومكتب البيئة بالزلفي، بالمشاركة مع فريق بحثي من المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، بأخذ عينات من خوص النخيل من الأشجار الأم والفسائل التي نمت بجانبها، وجرى حفظها بالثلج الجاف ونقلها لمختبر التقانات الحيوية في قسم تطوير وتوطين التقنيات بمركز استدامة، وأجرى الفريق البحثي تطبيق اختبارات تحليل البصمة الوراثية باستخدام بادئات تقنية "issr"، لنقوم بنفي أو إثبات صحة ما ذكر المزارع.