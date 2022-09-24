سفير خادم الحرمين لدى المغرب ينظم حفلًا بمناسبة اليوم الوطني
نظم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، الجمعة، بمقر السفارة، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية.
وألقى السفير "الغريري" كلمة بهذه المناسبة الوطنية الغالية عبّر من خلالها عن أصدق التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي الكريم، باليوم الوطني (92) للمملكة العربية السعودية؛ متمنيًا للمملكة اطراد التقدم والتطور والمزيد من الرفعة والمنعة في ظل حكمة وحنكة قيادتها الرشيدة.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تمرّ حاليًا بمرحلة هامة من تاريخها الحديث، تشهد خلالها تغييرًا شاملًا للتحول الجذري نحو أفضل الاختيارات التي تتلاءم مع إمكاناتها وقدراتها البشرية والمادية، وتليق بمكانتها الإقليمية والدولية؛ وذلك من خلال رؤية المملكة 2030 التي تحمل في طياتها أفكارًا آنيّةً ومستقبليةً واعدة، وخططًا استراتيجيةً عميقةً من أجل تطوير المملكة، والارتقاء بمستوى مواطنيها على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والتعليمية والصحية.
وحول العلاقات السعودية المغربية، أعرب في كلمته عن اعتزازه بما يربط خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس -حفظهما الله- من علاقات أخوية وطيدة، وما يجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين من علاقات تاريخية واستراتيجية قوية ومتجذرة في العمق على صعيد التعاون في جميع المجالات؛ متمنيًا للبلدين الشقيقين دوام التقدم والازدهار والمنعة، وأن يُديم عليهما نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادتين الحكيمتين للبلدين الشقيقين.
وعُرض خلال الحفل شريط وثائقيّ سُلطت فيه الأضواء على النهضة التنموية الهامة التي تشهدها المملكتان على جميع الأصعدة، وجرى تقديم "أوبريت" عن المشروعات الطموحة لرؤية المملكة 2030، التي تسعى لإحداث تغييرات عملاقة بالمملكة في مختلف المجالات.
حضر الحفل رئيس مجلس النواب "رشيد الطالبي العلمي"، ورئيس مجلس المستشارين "النعم ميارة"، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية "أحمد التوفيق"، ووزيرة الاقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، ووزير الصناعة والتجارة "رياض مزور"، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة "عواطف حيار"، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة "غيثة مزور"، وعدد من كبار الشخصيات المدنية والعسكرية وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي.
كما حضر سفراء وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدون بالمغرب، وعدد من أعضاء وزعماء الأحزاب السياسية المغربية والشخصيات الفكرية والأكاديمية وممثلي مختلف وسائل الإعلام ومنسوبي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها.