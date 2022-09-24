سفير خادم الحرمين لدى المغرب ينظم حفلًا بمناسبة اليوم الوطني

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تمرّ حاليًا بمرحلة هامة من تاريخها الحديث، تشهد خلالها تغييرًا شاملًا للتحول الجذري نحو أفضل الاختيارات التي تتلاءم مع إمكاناتها وقدراتها البشرية والمادية، وتليق بمكانتها الإقليمية والدولية؛ وذلك من خلال رؤية المملكة 2030 التي تحمل في طياتها أفكارًا آنيّةً ومستقبليةً واعدة، وخططًا استراتيجيةً عميقةً من أجل تطوير المملكة، والارتقاء بمستوى مواطنيها على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والتعليمية والصحية.