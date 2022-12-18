محليات

"الحجرف" يستنكر قرار البرلمان الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان في البحرين

يأتي استمرارًا لادعاءات ومعلومات مزيفة غير دقيقة للإساءة لسمعة المنامة
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف
واس
واس

استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان في مملكة البحرين، الذي يأتي استمرارًا لادعاءات ومعلومات مزيفة غير دقيقة؛ للإساءة لسمعة مملكة البحرين.

وأعرب عن التضامن مع مملكة البحرين حيال الادعاءات الواردة في القرار، والبعيدة كل البعد عن الواقع، مثمنًا ومقدرًا التزام مملكة البحرين بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية، وحماية الحقوق والحريات لكل المواطنين والمقيمين على أراضيها، ومعربًا في الوقت نفسه عن رفضه القاطع للتدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والنظام القضائي البحريني.

البحرين
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
حقوق الإنسان
الدكتور نايف الحجرف

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