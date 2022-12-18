"الحجرف" يستنكر قرار البرلمان الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان في البحرين

وأعرب عن التضامن مع مملكة البحرين حيال الادعاءات الواردة في القرار، والبعيدة كل البعد عن الواقع، مثمنًا ومقدرًا التزام مملكة البحرين بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية، وحماية الحقوق والحريات لكل المواطنين والمقيمين على أراضيها، ومعربًا في الوقت نفسه عن رفضه القاطع للتدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والنظام القضائي البحريني.