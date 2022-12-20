"الخريجي" يجتمع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي

عقد نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، اجتماعاً مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ديفيد ماك اليستر، والوفد المرافق له.