"الخريجي" يجتمع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي

عقد نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، اجتماعاً مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ديفيد ماك اليستر، والوفد المرافق له.
وشهد الاجتماع، استعراض الجهود المشتركة وسبل تعزيز التعاون الثنائي، ومناقشة أوجه تطوير العمل المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي، ورئيس لجنة الصداقة السعودية الأوروبية في مجلس الشورى الدكتور أيمن فاضل، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه.