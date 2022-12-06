بدعوة من خادم الحرمين.. رئيس الصين يزور المملكة.. غداً

بدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الإستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية الصين الشعبية، يقوم الرئيس شي جين بينغ؛ رئيس جمهورية الصين الشعبية، بزيارةٍ رسمية إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 13 إلى 15 جمادى الأولى 1444 هـ، الموافق من 7 إلى 9 ديسمبر 2022م، يُعقد خلالها قمة (سعودية - صينية) برئاسة خادم الحرمين الشريفين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية، ومشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.