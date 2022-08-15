حائل.. إطلاق خدمات المتاجر المتنقلة عبر "بلدي" وإتاحة إصدار الرخص

وأوضحت "الأمانة"، أن خدمات المتاجر المتنقلة تهدف إلى إيجاد فرص استثمارية جديدة في قطاع الأعمال، وطرح مزيد من فرص العمل للباحثين عن عمل؛ وذلك من خلال تسهيل إجراءات التراخيص، والحصول عليها عن طريق الاستفادة من الخدمات الرقمية التي جرى طرحها عبر منصة "بلدي" من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق المتوافر على الأجهزة الذكية دون الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلدية، ضمن الخطط الإستراتيجية للتحول الرقمي، كما أن الخدمات المقدّمة تسهم في تحسين المشهد الحضري في مدن المملكة بتوفير بيئة آمنة ومنظمة.