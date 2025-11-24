انطلاق أعمال منتدى الأعمال السعودي الفرنسي في الرياض

وشهد المنتدى مشاركة أكثر من (230) شركة من كبرى الشركات السعودية والفرنسية؛ لبحث فرص التعاون، وتطوير الشراكات التجارية في مجالات: المدن الذكية، والرياضة، والثقافة، والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى تعزيز الحضور الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين.