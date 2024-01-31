جايكو "J7".. "حصان أسود" يستهدف قوة "لاند روفر" وتحدٍّ مباشر لكلاسيكية "إيفوك"

وتعتبر السلامة موضوعًا دائمًا في عالم السيارات، وهو مجال يتم فيه تصميم كلا الطرازين بناءً على "معايير السلامة العالمية من فئة الخمس نجوم". ومع ذلك لديهم نقاط القوة والضعف الخاصة بهم في معايير فنية محددة؛ على سبيل المثال، في حين أن قوة جسم J7 البالغة 23.000 نيوتن/درجة مئوية تتجاوز بكثير قوة سيارة الدفع الرباعي الحضرية النموذجية؛ إلا أنها أقل قليلًا من 31.300 نيوتن/درجة مئوية في سيارة إيفوك.. على العكس من ذلك، فإن نتيجة J7 البالغة 5.11 تفوق 4.9 التي حصلت عليها إيفوك.