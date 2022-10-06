بالأرقام.. كيف ساهمت منظومة النقل في جذب الزوّار والسائحين بجازان؟

عملت منظومة النقل والخدمات اللوجستية طوال المدة الماضية على تطوير جميع أنماط ووسائل النقل المختلفة في منطقة جازان، انطلاقًا من دورها الرئيس في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأهالي وسكان المنطقة، وتيسير إجراءات تنقلهم ووصولهم، وربطهم مع عدد من القرى والمحافظات المجاورة.
وأثمرت الجهود عن تسجيل مجموعة من المنجزات لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية في منطقة جازان، التي كان لها الأثر البارز في جذب الزوّار والسائحين، وتسهيل نشاط الحركتين التجارية والاقتصادية بالمنطقة.
وعلى صعيد الطرق تمتلك الوزارة شبكة طرق في المنطقة بطول 2241كم.
وفيما يخص مستوى النقل العام قامت المنظومة بخدمة أكثر من 3200 مستفيد من مركز خدمات الأعمال بمنطقة جازان، الذي افتتح منتصف شهر أبريل من عام 2021م، إلى جانب تنفيذ 80 حملةً رقابية، وإجراء 24.8 ألف عملية فحص، ورصد 4.2 آلاف مخالفة، كما حققت المنظومة ما نسبته 83.5% من امتثال المنشآت المرخصة في أنشطة النقل العام بتطبيق الأنظمة والتشريعات.
وبخصوص قطاع الطيران تم نقل 1.08 مليون مسافر عبر 9.572 آلاف رحلة خلال النصف الأول من عام 2022م، كما بلغ مجموع الرحلات الأسبوعية داخليًّا 325 رحلة، والرحلات الخارجية 4 رحلات.
وبشأن قطاع النقل البحري تم في ميناء جازان نقل 909.868 ألف حمولة طنية، ونقل 342.388 ألف راكب، ونقل 18.778 ألفًا من المواشي خلال النصف الأول من عام 2022م، كما تم تطوير ميناء فرسان على ثلاث مراحل؛ حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت ترميم وإصلاح الرصيف الحالي بالميناء، وإعادة تجهيز الرصيف بالتجهيزات اللازمة، وإنارة الساحات الخلفية بالإنارة الغامرة، بينما تم الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع التي شملت إنشاء رصيف بطول 525م وبعمق 10م، في حين يجري العمل على استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع تطوير ميناء فرسان.
وتهدف منظومة النقل والخدمات اللوجستية من خلال ما حققته من منجزات، إلى الارتقاء بجميع أنماط النقل في منطقة جازان، واستكمال بقية المشاريع الجاري تنفيذها، وصولًا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الهادفة لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًًا يربط قارات العالم الثلاث.