بالأرقام.. كيف ساهمت منظومة النقل في جذب الزوّار والسائحين بجازان؟

وبشأن قطاع النقل البحري تم في ميناء جازان نقل 909.868 ألف حمولة طنية، ونقل 342.388 ألف راكب، ونقل 18.778 ألفًا من المواشي خلال النصف الأول من عام 2022م، كما تم تطوير ميناء فرسان على ثلاث مراحل؛ حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت ترميم وإصلاح الرصيف الحالي بالميناء، وإعادة تجهيز الرصيف بالتجهيزات اللازمة، وإنارة الساحات الخلفية بالإنارة الغامرة، بينما تم الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع التي شملت إنشاء رصيف بطول 525م وبعمق 10م، في حين يجري العمل على استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع تطوير ميناء فرسان.