"الخاطبة".. دخيلات يمارسن المهنة في ظلام "السوشيال ميديا".. وتدخُّل "وزارة العدل" مطلوب

وزاد بأن كثيرًا من تراخيص الخطابات لا تحمل رقم الهوية الوطنية للمرأة التي تدَّعي أنها تمارس هذه المهنة بترخيص من وزارة العدل، كما أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين العمولة في سوق الخطابات، تتراوح بين ألف ريال وثلاثة آلاف. واتضح أن الخطابة تأخذ المبلغ نفسه من كلا الطرفين (الخاطب والمخطوبة)، بمعنى أن التكلفة مضاعفة.