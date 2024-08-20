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"الموارد البشرية" تنشر تقرير مرئيات المستفيدين حول مشروع "تقسيم رخص وتأشيرات العمل"

يمكّن من استهداف مستويات مهارية معيّنة للمساعدة على تحقيق التوازن بسوق العمل
"الموارد البشرية" تنشر تقرير مرئيات المستفيدين حول مشروع "تقسيم رخص وتأشيرات العمل"

نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقريرًا ملخصًا يتناول أهم المرئيات والملاحظات حول مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن تقسيم رخص وتأشيرات العمل.

وتمّ طرح المشروع للمستفيدين عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم؛ منصة استطلاع من 9 يونيو 2024 حتى 3 يوليو 2024.

ويهدف المشروع إلى التمكين من استهداف مستويات مهارية معينة من القطاعات المختلفة للمساعدة على تحقيق التوازن الأمثل لسوق العمل، بما يتضمن التشجيع على استقطاب الأجانب أصحاب المهارات العالية واستبقائهم، مع المحافظة على سلاسة استقدام أصحاب المهارات الأساسية.

وللتفاصيل:

https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Labor/Hrsd/WorkVisas/Pages/default.aspx

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مشروع تقسيم رخص وتأشيرات العمل

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