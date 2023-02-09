"آل الشيخ" يصف المشاركين في "الإغاثة" بـ"أبناء الملك سلمان الشجعان"
وصف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشاركين في الجهود الإغاثية، بأبناء الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، الشجعان.
واعتبر "آل الشيخ" ما قاموا به لفتة كريمة وثناء عاطر وتقدير كبير للعمل البطولي والإنساني الذي يقدمونه في سبيل إغاثة أشقائهم من الشعبين التركي والسوري، جراء الزلازل المدمرة التي ضربت البلدين وتسبّبت في سقوط آلاف الضحايا وفقدان الآلاف.
جاء ذلك في تغريدة لوزير الشؤون الإسلامية، تعليقًا على مقطع نشره سفير الإنسانية الفنان السعودي فايز المالكي، لوصول أولى دفعات فرق الإنقاذ السعودية لجمهورية تركيا، تماشيًا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله، ضمن الجهود الكبيرة التي قدمتها المملكة لإغاثة الشعبين الشقيقين.
وسأل وزير الشؤون الإسلامية الله تعالى أن يوفق أبناء الملك سلمان الشجعان، في هذه المهمة المباركة لإنقاذ المنكوبين والمساهمة في تخفيف معاناتهم.
يذكر أن وزير الشؤون الإسلامية قد أصدر، الأربعاء، تعميمًا لأصحاب الفضيلة الخطباء وأئمة المساجد بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة الموافق 19/ 7/ 1444هـ للحديث عن التوجيه الكريم وواجب المسلم تجاه المنكوبين من الشعبين السوري والتركي، وحثّ المصلين على المشاركة بالحملة الشعبية عبر منابر الجمعة وعقب الصلوات المفروضة.