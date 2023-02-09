"آل الشيخ" يصف المشاركين في "الإغاثة" بـ"أبناء الملك سلمان الشجعان"

جاء ذلك في تغريدة لوزير الشؤون الإسلامية، تعليقًا على مقطع نشره سفير الإنسانية الفنان السعودي فايز المالكي، لوصول أولى دفعات فرق الإنقاذ السعودية لجمهورية تركيا، تماشيًا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله، ضمن الجهود الكبيرة التي قدمتها المملكة لإغاثة الشعبين الشقيقين.