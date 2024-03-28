بإعلان فوز 12 طالبًا وطالبة.. "بوابة الدرعية" تختتم مسابقة "راوي الدرعية 2"

وعلّق إنزيريلو: "مبادرة "راوي الدرعية" تُمثل نافذةً على التراث الثقافي والاجتماعي العريق للدرعية والمملكة، وتطلعنا على العديد من الأحداث والبطولات والوقائع التاريخية المهمة التي سطّرها الأئمة والملوك عبر تاريخ الدولة السعودية على مدار القرون الماضية، كما أن استثمار التاريخ الشفوي العميق لإبراز الموروث الثقافي العريق وعبر جيلٍ ناشئٍ ومعطاء هو أمرٌ يدعو للفخر، حيث لا نزال نتذكّر أبطال النسخة الماضية الذين أبدعوا حتى استحقّوا اللقب، ولا زلنا نستمتع في كل مرة نستمع لإحدى قصص الدولة السعودية عبر أسلوبهم المشوّق وروحهم الشغوفة".