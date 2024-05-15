صدور عدد من الأوامر الملكية.. تعيينات وإعفاءات

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- اليوم عددًا من الأوامر الملكية تضمنت ما يلي:
- تعيين صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن مستشارًا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
- إعفاء معالي الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري نائب وزير الحرس الوطني من منصبه.
- تكليف صاحب السمو الأمير الدكتور/ عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين بالقيام بعمل نائب وزير الحرس الوطني.
- تعيين معالي الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
- تعيين معالي الأستاذ/ خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم أمينًا عامًا لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
- إعفاء معالي الأستاذة/ الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز نائب الأمين العام لمجلس الوزراء من منصبها.
- تعيين معالي الأستاذة/ الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
- تعيين الأستاذ/ مازن بن تركي بن عبدالله السديري مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
- تعيين المهندس/ سامي بن عبدالله مقيم نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.
- تعيين الأستاذ/ الربدي بن فهد بن عبدالعزيز الربدي رئيسًا لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.
- تعيين الأستاذ/ عبدالمحسن بن سعد بن عبدالمحسن الخلف نائبًا لوزير المالية بالمرتبة الممتازة.
- تعيين الأستاذ/ عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الدحيم مساعدًا لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.
- تعيين الدكتور/ عبدالله بن علي بن محمد الأحمري مساعدًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.
- تعيين المهندس/ أنس بن عبدالله بن حمد الصليع مساعدًا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.