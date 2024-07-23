رئيس البرلمان المقدوني: المملكة تعكس اليوم صورة للتسامح.. والعالم كله يحتضن هذه الصورة

كما عبّر عن سعادته بسياسة المملكة واستثماراتها التي كان لها دور في تغيير منظور الماضي حينما حاول العالم إظهار المملكة بصورة ليست صورتها الحقيقية، وقال: "اليوم نحن شهداء على السياسات والاستثمارات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ لتغيير هذا المنظور، ليس في الشرق الأوسط فقط، وإنما في العالم أجمع من الناحية الإيجابية، حتى أصبح الآن هناك صورة تنعكس من المملكة للسلام والتسامح والعالم كله يحتضن هذه الصورة".