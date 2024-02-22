رئيس جامعة جازان: الإمام محمد بن سعود أسّس قبل 3 قرون كياناً يحقق الوحدة والاستقرار

وأشار إلى أن جامعة جازان ومن خلال كلياتها وعماداتها تقيم العديد من الفعاليات التي تغرس في نفوس أبنائها الاعتزاز بالهوية الوطنية وتبرز العمق التاريخي والحضاري وتحتفي بالإرث الثقافي المتنوع لهذا الوطن العظيم؛ حيث تقيم المعارض والفعاليات والأنشطة وفاءً لمن أسهم في بناء الوطن من الأئمة والملوك، ولتسليط الضوء على تأسيس الدولة السعودية وعاصمتها الدرعية، وتقدم رصدًا تاريخيًا لأبرز أئمة وملوك الدولة السعودية والمعالم التاريخية فيها.