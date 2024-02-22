رئيس جامعة جازان: الإمام محمد بن سعود أسّس قبل 3 قرون كياناً يحقق الوحدة والاستقرار

رفع رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة يوم التأسيس، داعياً المولى أن يحفظ للبلاد أمنها وأمانها واستقرارها.
وقال بهذه المناسبة: هذه المناسبة هي فرصة لاستلهام التضحيات التي قدمت لبناء الوطن الشامخ وتأكيد على عُمق تاريخ الدولة السعودية، وعلى أهمية ربط الأجيال بالتاريخ السعودي المجيد وإحياء لذكرى تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون؛ حيث أسس كياناً سياسياً يحقق الوحدة والاستقرار والازدهار.
وذكر أن هذه الذكرى هي فرصة لاستلهام التضحيات التي قدمت لبناء الوطن الشامخ.
وأشار إلى أن جامعة جازان ومن خلال كلياتها وعماداتها تقيم العديد من الفعاليات التي تغرس في نفوس أبنائها الاعتزاز بالهوية الوطنية وتبرز العمق التاريخي والحضاري وتحتفي بالإرث الثقافي المتنوع لهذا الوطن العظيم؛ حيث تقيم المعارض والفعاليات والأنشطة وفاءً لمن أسهم في بناء الوطن من الأئمة والملوك، ولتسليط الضوء على تأسيس الدولة السعودية وعاصمتها الدرعية، وتقدم رصدًا تاريخيًا لأبرز أئمة وملوك الدولة السعودية والمعالم التاريخية فيها.