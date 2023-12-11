شاهد من "المعرض الدولي للتمور".. جولة لمحافظ الأحساء تبرز الاستثمار بقطاع النخيل

وأكد المحافظ أهمية الاستثمار في قطاع النخيل والتمور، قائلاً: "نهدف لأن تبقى الأحساء في المركز الأول عالميًا بتصدير التمور، حيث تعد الأحساء إحدى كبريات المحافظات المنتجة للتمور على المستويين المحلي والإقليمي في قطاع النخيل والتمور، كما نسعى إلى الاعتماد على الناتج المحلي والاستثمار فيه بدعم وعناية من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ".