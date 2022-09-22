"الراجحي" حامل لقب بطولة "السعودية تويوتا" للراليات الصحراوية يستعد للجولة الافتتاحية بعسير

يستعد البطل السعودي يزيد بن محمد الراجحي لخوض غمار رالي عسير، أولى جولات بطولة "السعودية تويوتا" للراليات الصحراوية التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في الفترة ما بين 24- 21 من شهر سبتمبر الجاري؛ بحيث سيصادف هذا العام اليوم الوطني لتوحيد المملكة العربية السعودية خلال السباق.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها حامل لقب بطولة "السعودية تويوتا" للراليات الصحراوية، يزيد الراجحي الذي فاز بلقبها في نسختها الافتتاحية عام 2019 بعد أن فاز بجميع جولاتها الأربعة ما عدا جولة عسير التي لم يشارك بها.
وأنقذت العناية الإلهية بطلنا العالمي يزيد الراجحي ومساعده مايكل أور من حادثة احتراق مروعة في خامس جولة لكأس العالم للراليات الكروس كانتري باها قبل أسبوعين؛ حيث سيفتقد الراجحي خدمات مساعده الإيرلندي في الجولات القادمة بعد الإصابة التي لحقت به من تَبِعات حادثة احتراق سيارتهم الـ"تويوتا هايلوكس" خلال مجريات سباق باها بولندا التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للسيارات الـFiA.
وتم تشخيص مايكل في مستشفى بلاده بأنه يعاني من كسرين في ساقه اليمنى (في رأس عظمة الشظية اليمنى، والكعب الإنسي الأيمن جراء الحادثة)؛ فبعد أن اندلعت النيران في المقصورة ومن جهة الإيرلندي وبقوة مفاجئة، قفز مايكل من السيارة وهي في حركة مما تسبب في الإصابة.
ويشارك حامل لقب البطولة الراجحي، في بطولة المملكة في نسختها الثانية التي تنطلق جولتها الافتتاحية من عسير وتحديدًا في أبها -الواقعة في جنوب المملكة- برفقة الملاح الألماني ديرك فون تسيتسفيتس، وهي المرة الثانية التي يشارك الألماني بجانب الراجحي هذا العام؛ حيث كان أولها في رالي أبو ظبي، والجولة الثانية من بطولة الراليات الصحراوية بعد تأكيد إصابة مايكل بفيروس كوفيد 19 حينها.
وفي تلك الأثناء التي يجهّز فيها فريق أوفردرايف السيارة الجديدة بالمواصفات الأخيرة والمماثلة للتي احترقت في بولندا؛ سيخوض كابتن يزيد غمار منافسات رالي عسير على متن سيارة الـT1+ التي شارك فيها البطل السعودي في رالي داكار 2022 والتي تتمتع بمحرك الـV8، عكس أختها التي كانت تتمتع بمحرك الـV6 بنظام شحن توربيني ثنائي.
وسيخوض الثنائي مسافة الرالي الإجمالية والتي تبلغ 796.10 كلم على مسارات رملية وحجرية مفتوحة، وستنطلق أولى المرحلتين يوم الجمعة (الذي يصادف اليوم الوطني) عبر الغضاة والقاعة بمسافة إجمالية تبلغ 384.74 كلم؛ بينما ستكون المرحلة الختامية في يوم السبت عبر الطريب والقاعة بمسافة إجمالية تبلغ 384.36 كلم.
ويختلف رالي عسير عن مسارات الراليات السعودية؛ إذ يحمل طابعًا خاصًّا به من حيث المسارات والتضاريس المتنوعة.
ويطمح الراجحي في الظفر بلقب رالي عسير على متن سيارة تويوتا هايلوكس نهاية هذا الأسبوع، وسط الأجواء الاحتفالية الوطنية التي تسود كافة أرجاء البلاد بمناسبة اليوم الوطني.
ووجّه الراجحي الشكر الخاص للشريك الاستراتيجي والوكيل الحصري لشركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية، شركة عبداللطيف جميل للسيارات؛ على دعمها ورعايتها له في مشاركاته المحلية وفي المحافل الدولية والإقليمية.
وقال البطل العالمي وحامل لقب البطولة، يزيد الراجحي: "متحمس جدًّا لخوض أولى جولات البطولة السعودية التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية برعاية تويوتا، أتطلع للفوز بلقبها مرة أخرى هذا العام، كما أن هذه البطولة تتضمن جولة حائل التي ستستضيف الجولة ما قبل الأخيرة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها وهذا أمر رائع".
وقال يزيد الراجحي متحدثًا عن حادثة الاحتراق: "أنا ممتنّ وأشكر الله لأنني خرجت من هذا الحادثة بسلام ولم أتعرض لأي أذى، قلق بأمر مايكل فهو مصاب بكسور وأتمنى له الشفاء العاجل. ديرك سيكون بجانبي للمرة الثانية هذا العام، وأتمنى من الله أن يوفقنا في هذه المنافسة".
وقال مايكل من جهته: "أنا ممتنّ لأنني خرجت فقط بكسور طفيفة في ساقي اليمنى، سأعود قريبًا لإكمال مهمتي مع البطل يزيد الراجحي، أتمنى ليزيد وديرك الحظ السعيد في رالي عسير".
وعبّر "ديرك" عن سعادته بكونه مساعد يزيد الراجحي في هذه المهمة: "ستكون المرة الأولى لي في عسير، سيكون كل شيء جديدًا بالنسبة لي، فأنا لم أزرها من قبل. أتطلع لتضاريس جميلة وسباق موفق لكلينا وللفريق أجمع".