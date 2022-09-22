"الراجحي" حامل لقب بطولة "السعودية تويوتا" للراليات الصحراوية يستعد للجولة الافتتاحية بعسير

ويشارك حامل لقب البطولة الراجحي، في بطولة المملكة في نسختها الثانية التي تنطلق جولتها الافتتاحية من عسير وتحديدًا في أبها -الواقعة في جنوب المملكة- برفقة الملاح الألماني ديرك فون تسيتسفيتس، وهي المرة الثانية التي يشارك الألماني بجانب الراجحي هذا العام؛ حيث كان أولها في رالي أبو ظبي، والجولة الثانية من بطولة الراليات الصحراوية بعد تأكيد إصابة مايكل بفيروس كوفيد 19 حينها.