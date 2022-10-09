محليات
شاهد.. كشف فيلا سكنية يُدار فيها مصنع خمور يُنتج 11 ألف لتر شرق الرياض
إتلاف الكميات المضبوطة مع استدعاء المالك لاستكمال الإجراءات النظامية
أوضحت أمانة منطقة الرياض أنها تمكنت من كشف فيلا سكنية، تقع شرق العاصمة؛ اتخذها وافدون مخالفون موقعًا لصنع الخمور بكميات تتجاوز 11 ألف لتر.
وبيَّنت الأمانة أن العملية تمت بمشاركة جهات حكومية عدة. ويقع المصنع داخل فيلا سكنية في نطاق بلدية النسيم شرق الرياض، وتم إغلاق الموقع، وإتلاف الكميات المضبوطة من الخمور، مع استدعاء المالك لاستكمال الإجراءات اللازمة والنظامية.