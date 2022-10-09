شاهد.. كشف فيلا سكنية يُدار فيها مصنع خمور يُنتج 11 ألف لتر شرق الرياض

وبيَّنت الأمانة أن العملية تمت بمشاركة جهات حكومية عدة. ويقع المصنع داخل فيلا سكنية في نطاق بلدية النسيم شرق الرياض، وتم إغلاق الموقع، وإتلاف الكميات المضبوطة من الخمور، مع استدعاء المالك لاستكمال الإجراءات اللازمة والنظامية.