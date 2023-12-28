إذا كنت من زوار "لحظات العلا".. فهي فرصتك لمتابعة منافسات كأس الصقور مجانًا

ويمكن حجز التذاكر المجانية لجميع الزوار؛ وذلك لحضور سباق الصقور في جميع أيام السباق، التي تنقسم بين: سباق سرعة طيران الصقور الذي انطلق اليوم ويستمرّ إلى 5 يناير 2024 من الساعة 8 صباحًا إلى 5 عصرًا، وسباق مزاين الصقور الذي ينطلق في تاريخ 2 إلى 4 يناير 2024 من الساعة 8 مساءً إلى 10 مساءً، وتشمل ضيافة عربية تقليدية مع المشروبات والمأكولات الخفيفة، عبر الموقع الإلكتروني ؛ حيث تندرج البطولة ضمن تقويم فعاليات لحظات العلا الذي يمتدّ على مدار العام.