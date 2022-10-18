"التأمينات الاجتماعية" تستعرض تجربتها في إدارة البيانات لعدة جهات حكومية

واستعرضت برنامج وسياسات حوكمة البيانات لديها المتوائم مع سياسات حوكمة البيانات الوطنية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، كما تضمنت الورش عرضاً عن هيكل الحوكمة والنموذج التشغيلي المعتمد لبرنامج حوكمة البيانات ونبذة عن أبرز جوانب سياسات حوكمة البيانات وبرامج التوعية الداخلية بإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية المقدمة لمنسوبي المؤسسة.