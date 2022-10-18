"التأمينات الاجتماعية" تستعرض تجربتها في إدارة البيانات لعدة جهات حكومية

نظّمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدداً من ورش العمل للجهات الحكومية لاستعراض تجربتها في إدارة البيانات وحوكمتها، في إطار التعاون بين المؤسسة والجهات الحكومية لتبادل الخبرات والمعرفة والتجارب الناجحة بما يحقق الأهداف المشتركة.
وتضمنت الورش استعراض تجربة المؤسسة في تأسيس إدارة البيانات, بالإضافة إلى شرح الهيكل التنظيمي ومهام ومسؤوليات الإدارة.
وقدمت المؤسسة عرضاً عن لجنة البيانات ومهامها ومسؤولياتها وفقاً لضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية حسب متطلبات مكتب إدارة البيانات الوطنية، مستعرضة في الوقت ذاته خطة تطبيق تلك الضوابط والمواصفات وآلية العمل المتبعة لتحقيق ذلك.
واستعرضت برنامج وسياسات حوكمة البيانات لديها المتوائم مع سياسات حوكمة البيانات الوطنية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، كما تضمنت الورش عرضاً عن هيكل الحوكمة والنموذج التشغيلي المعتمد لبرنامج حوكمة البيانات ونبذة عن أبرز جوانب سياسات حوكمة البيانات وبرامج التوعية الداخلية بإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية المقدمة لمنسوبي المؤسسة.
واختتمت بتقديم نبذة عن أبرز مشاريع البيانات، التي تستهدف إطلاق منصة بيانات مؤسسية موحدة باستخدام أفضل التقنيات والأدوات لإدارة البيانات وحوكمتها وتحليلها وبناء لوحات المعلومات التفاعلية بما يعظم الاستفادة من البيانات ويرفع جودتها ويدعم عملية اتخاذ القرار.