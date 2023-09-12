مقتل 17 مدنياً في هجوم للدعم السريع في إحدى الضواحي بالخرطوم

أكد مصدر طبي أن 17 مدنياً على الأقل قتلوا، اليوم الثلاثاء، في هجوم بإحدى الضواحي القريبة من الخرطوم، نسبه شهود إلى قوات الدعم السريع.
وفي التفاصيل، قال شهود عيان من مدينة "ود مدني" (200 كلم جنوب الخرطوم) لوكالة "فرانس برس": إن قوات الدعم السريع أطلقت قذائف على حي الكراري في أم درمان، إحدى الضواحي الشمالية الغربية.
وأعلن فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الثلاثاء في جنيف "الأسبوع الماضي مقتل أكثر من 103 مدنيين في عمليات عسكرية نفذها الجانبان في الخرطوم وأم درمان"، وفقاً للعربية نت.
وقال ناشطون إنه لم يتم التعرف على 12 جثة وقام متطوعون بدفنها، كما حصل مع أشخاص قتلوا في الشارع ولم تعثر أسرهم عليهم.
وقال تورك "لا هدنة في الأفق"، مشيراً إلى الفظاعات التي أبلغ عنها مدنيون لا سيما "قصص أفراد من أسرة واحدة قتلوا أو تعرضوا للاغتصاب وأقاربهم الذين اعتقلوا دون سبب وأحباء مفقودين والجثث المكدسة واليأس والجوع المستمر".
وأدت المعارك التي خلفت ما يقارب خمسة ملايين نازح ولاجئ، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد التي هي واحدة من أفقر دول العالم.
ودعا تورك إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبها الجانبان مثل "الاعتقالات التعسفية المعممة"، مؤكداً أن "مئات الأشخاص وربما الآلاف معتقلون سراً في ظروف مروعة".
ومنذ اندلاع النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل، حصد نحو 7500 قتيل وفق أحدث أرقام لمنظمة "أكليد" غير الحكومية التي ترجح، كما غيرها من المصادر الطبية والميدانية، أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى، خصوصا في ظل انقطاع الاتصالات في مناطق عدة، ورفض طرفي القتال إعلان خسائرهما.