مقتل 17 مدنياً في هجوم للدعم السريع في إحدى الضواحي بالخرطوم

ومنذ اندلاع النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل، حصد نحو 7500 قتيل وفق أحدث أرقام لمنظمة "أكليد" غير الحكومية التي ترجح، كما غيرها من المصادر الطبية والميدانية، أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى، خصوصا في ظل انقطاع الاتصالات في مناطق عدة، ورفض طرفي القتال إعلان خسائرهما.