محليات

مدير تشغيل محطات قطار الحرمين السريع: 35 قطارًا لنقل الحجاج بسعة 417 مقعدًا للقطار

أشار إلى اختصار المسافات وسلاسة الإجراءات والحركة مع توفير الخدمات الطبية والتكاملية
مدير تشغيل محطات قطار الحرمين السريع: 35 قطارًا لنقل الحجاج بسعة 417 مقعدًا للقطار

أوضح مدير تشغيل محطات قطار الحرمين السريع م. عبدالله غازي وجود 35 قطارًا لنقل ضيوف الرحمن بسعة 417 مقعدًا للقطار الواحد.

وقال "غازي": هناك خمس محطات رئيسة يتألف منها المشروع؛ هي: محطة مكة المكرمة، مرورًا بمحطة جدة السليمانية، ومدينة مطار الملك عبدالعزيز، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحطة المدينة المنورة.

وأضاف: هناك 35 قطارًا تعمل بين هذه المحطات سعة القطار الواحد 417 راكبًا، والمسافة اختصرناها، فبين المطار ومكة أقل من ساعة مع سلاسة الإجراءات والحركة وقرابة ساعتين بين المدينة ومكة.

وأردف: القطار الواحد يتكون من 13 مقطورة، وكل منها لها نوعان "رجال الأعمال والدرجة الاقتصادية"، وجميعها متوفرة للركاب مع توفر جميع الخدمات الطبية والتكاملية وخدمات الضيافة.

محطات قطار الحرمين السريع
مدير تشغيل محطات قطار الحرمين السريع
عبدالله غازي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org