مدير تشغيل محطات قطار الحرمين السريع: 35 قطارًا لنقل الحجاج بسعة 417 مقعدًا للقطار

أوضح مدير تشغيل محطات قطار الحرمين السريع م. عبدالله غازي وجود 35 قطارًا لنقل ضيوف الرحمن بسعة 417 مقعدًا للقطار الواحد.
وقال "غازي": هناك خمس محطات رئيسة يتألف منها المشروع؛ هي: محطة مكة المكرمة، مرورًا بمحطة جدة السليمانية، ومدينة مطار الملك عبدالعزيز، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحطة المدينة المنورة.
وأضاف: هناك 35 قطارًا تعمل بين هذه المحطات سعة القطار الواحد 417 راكبًا، والمسافة اختصرناها، فبين المطار ومكة أقل من ساعة مع سلاسة الإجراءات والحركة وقرابة ساعتين بين المدينة ومكة.
وأردف: القطار الواحد يتكون من 13 مقطورة، وكل منها لها نوعان "رجال الأعمال والدرجة الاقتصادية"، وجميعها متوفرة للركاب مع توفر جميع الخدمات الطبية والتكاملية وخدمات الضيافة.