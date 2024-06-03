مدير تشغيل محطات قطار الحرمين السريع: 35 قطارًا لنقل الحجاج بسعة 417 مقعدًا للقطار

وأضاف: هناك 35 قطارًا تعمل بين هذه المحطات سعة القطار الواحد 417 راكبًا، والمسافة اختصرناها، فبين المطار ومكة أقل من ساعة مع سلاسة الإجراءات والحركة وقرابة ساعتين بين المدينة ومكة.