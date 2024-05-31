"السديس" يدشن قناة "واتس آب" ونشرة رسالة الحرمين الإلكترونية بوكالة المسجد النبوي

دشن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس قناة واتس آب، والعدد الأول من نشرة رسالة الحرمين الإلكترونية، وهو إصدار خاص بموسم حج 1445هـ بمقر وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي.
وفي التفاصيل، قال رئيس الشؤون الدينية خلال تدشينه قناة "واتس آب" بحضور عدد كبير من الإعلاميين ومراسلي القنوات في المدينة المنورة: إن الرئاسة تهدف من إطلاق قناة "واتس آب" إلى مواكبة المستجدات في عالم الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي، والتماشي مع المتغيرات الحديثة في جميع المجالات، مستمسكة بالأصالة الإسلامية، وهي مرنة في التعاطي مع أدوات العصر الحديث ومتغيراته، بما يتوافق مع الشريعة، ويخدم مصالحها ورسالتها.
وتهدف قناة واتس آب إلى إبراز مرتكزات رسالة وكالة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد النبوي الدينية الوسطية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي أضحت اليوم الوسيلة التفاعلية الأسرع للتواصل والتخاطب الرقمي مع العالم، وتهدف النشرة بموضوعاتها المختلفة النوعية؛ إلى إثراء ضيوف الرحمن علمياً وتوجيهياً وإرشادياً وفكرياً وسلوكياً، وعونهم على أداء الركن الخامس من أركان الإسلام في جوٍّ تعبدي آمن، وإنجاح رحلتهم الإيمانية؛ ليعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين بحج مبرور، وكسر حاجز الزمان والمكان بإمداد المسلمين في العالمين برسالة الحرمين الدينية، وإيصالها إليهم إلكترونياً وربطهم وجدانياً بها.
وعززت رئاسة الشؤون الدينية رسالتها الإعلامية الدينية؛ بإطلاق عدد من المشروعات الإعلامية الرقمية لوكالة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد النبوي في موسم الحج لإثراء تجربة ضيوف الرحمن إعلامياً والتي تضمنت خدمة تواصل إعلامية جديدة في مجالات التطبيقات الرقمية "قناة واتس آب" لبث الأخبار والتقارير المصورة وقصص النجاحات التلفزيونية، ونشرة رسالة الحرمين الإلكترونية؛ لإيصال رسالة المسجد النبوي الوسطية عبر المنظومات الرقمية الحديثة داخلياً وخارجياً.