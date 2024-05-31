"السديس" يدشن قناة "واتس آب" ونشرة رسالة الحرمين الإلكترونية بوكالة المسجد النبوي

وفي التفاصيل، قال رئيس الشؤون الدينية خلال تدشينه قناة "واتس آب" بحضور عدد كبير من الإعلاميين ومراسلي القنوات في المدينة المنورة: إن الرئاسة تهدف من إطلاق قناة "واتس آب" إلى مواكبة المستجدات في عالم الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي، والتماشي مع المتغيرات الحديثة في جميع المجالات، مستمسكة بالأصالة الإسلامية، وهي مرنة في التعاطي مع أدوات العصر الحديث ومتغيراته، بما يتوافق مع الشريعة، ويخدم مصالحها ورسالتها.