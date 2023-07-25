رغم مساهمتها في بناء نهضتها قديمًا.. الجِمال تتعرّض لخطر القتل بالرصاص في أستراليا

تظهر صورة الجمل الذي يحمل البيانو في أستراليا؛ حيث تم اختراع أوّل بيانو في عام 1907، من قبل صانع القيثارة الإيطاليّ بارتولوميو كريستوفوري، كشاهد على انتقال الحياة بين الأجيال؛ نظرًا لأن الجمل كان المساعد الحقيقي في بناء النهضة في أستراليا قبل اكتشاف القطار البخاري.