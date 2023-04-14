لمزيد من التفويج الآمن بالحرم.. خبير يقترح التريث قليلاً قبل أداء صلاة الميت

واختتم يقول: "إن دخول المصلين إلى المسجد الحرام يمتد خلال ساعات طويلة في حين أن الخروج يتم بكثافةٍ عالية خلال دقائق معدودة، مما يحتم دعم عملية الخروج بكل وسيلة أو إجراء يسهم في تحقيق انسيابية ترفع نسب الأمان وتخفض نسب المخاطر في عملية تفويج خروج المصلين من المسجد الحرام".