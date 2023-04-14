محليات
لمزيد من التفويج الآمن بالحرم.. خبير يقترح التريث قليلاً قبل أداء صلاة الميت
الشهري لـ"سبق": دقائق مستهدفة من الانتظار تمنح فاصلاً إنسيابياً وتمنع التدافع
قدم خبير السلامة أحمد الشهري، مقترحاً يسهم في دعم التفويج الآمن في عملية خروج المصلين من المسجد الحرام بعد الصلوات مباشرة.
وبيّن الشهري لـ"سبق"، أن مقترحه يتمثل في التريث قليلاً قبل أداء صلاة الميت لإيجاد فاصل تفويجي تلقائي بين من يهمّون بالمغادرة بعد الصلاة المفروضة، وبين من ينتظرون أداء صلاة الميت.
وأوضح، أن دقائق معدودة من الانتظار الهادف يمنح تفويجاً آمناً، وذلك بخلق فجوات فاصلة تسهم في انسيابية الخروج وانتفاء التدافع والتكتل للحشود في الممرات والمخارج والشوارع الخارجية.
واختتم يقول: "إن دخول المصلين إلى المسجد الحرام يمتد خلال ساعات طويلة في حين أن الخروج يتم بكثافةٍ عالية خلال دقائق معدودة، مما يحتم دعم عملية الخروج بكل وسيلة أو إجراء يسهم في تحقيق انسيابية ترفع نسب الأمان وتخفض نسب المخاطر في عملية تفويج خروج المصلين من المسجد الحرام".