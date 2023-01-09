السعودية تدرس زيادة الاستثمار في باكستان إلى 10 مليارات دولار ورفع مبلغ الوديعة

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله-، بدراسة زيادة استثمارات السعودية في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة التي سبق إعلانها بتاريخ 27 / 1 / 1444هـ، الموافق 25 أغسطس 2022م؛ لتصل إلى عشرة مليارات دولار. وكذلك يدرس الصندوق السعودي للتنمية زيادة مبلغ الوديعة المقدَّمة من المملكة العربية السعودية لصالح البنك المركزي الباكستاني التي سبق إعلان تمديدها بتاريخ 8 / 5 / 1444هـ، الموافق 2 ديسمبر 2022م؛ لتصل إلى خمسة مليارات دولار؛ وذلك تأكيدًا لموقف السعودية الداعم لاقتصاد جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الشقيق.