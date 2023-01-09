محليات

السعودية تدرس زيادة الاستثمار في باكستان إلى 10 مليارات دولار ورفع مبلغ الوديعة

في إطار التواصل القائم بين ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني
السعودية تدرس زيادة الاستثمار في باكستان إلى 10 مليارات دولار ورفع مبلغ الوديعة
واس
واس

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله-، بدراسة زيادة استثمارات السعودية في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة التي سبق إعلانها بتاريخ 27 / 1 / 1444هـ، الموافق 25 أغسطس 2022م؛ لتصل إلى عشرة مليارات دولار. وكذلك يدرس الصندوق السعودي للتنمية زيادة مبلغ الوديعة المقدَّمة من المملكة العربية السعودية لصالح البنك المركزي الباكستاني التي سبق إعلان تمديدها بتاريخ 8 / 5 / 1444هـ، الموافق 2 ديسمبر 2022م؛ لتصل إلى خمسة مليارات دولار؛ وذلك تأكيدًا لموقف السعودية الداعم لاقتصاد جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الشقيق.

جاء ذلك في إطار التواصل القائم بين سموه -حفظه الله- ودولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد/ محمد شهباز شريف.

ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان
باكستان
الصندوق السعودي للتنمية
رئيس الوزراء الباكستاني
محمد شهباز شريف
البنك المركزي الباكستاني

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org