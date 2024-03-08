وسط منظومة خدمات متكاملة.. جموع المصلين يؤدون صلاة آخر جمعة من شعبان بالحرم

وفعّلت أمانة العاصمة المقدسة خططها وأعمالها خاصة في المناطق المزدحمة التي عادة ما تشهد كثافة عالية من الزوار والمعتمرين ومنها المنطقة المركزية والأسواق التجارية والأحياء المحيطة بالمسجد الحرام، لتحقيق معايير راقية لمراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية، إضافة لتشديد الرقابة الصحية والتنظيمية على الأسواق والمحال التجارية.