شاهد من الجو.. حراك تطويري وتنموي بجازان تشهد به "وجهات ومشاريع"

وأعلنت أمانة جازان، مؤخرًا، عددًا من المشاريع التي تسهم في تنمية المنطقة؛ منها إنشاء جسر محلي، وتحسين واجهة مدخل جازان، وتحسين جزيرة المرجان، وتطوير واجهة الكورنيش الأوسط، وتطوير ممر الغروب، إضافة إلى عدد من التحسينات بالطرق والمداخل والأحياء.