شاهد من الجو.. حراك تطويري وتنموي بجازان تشهد به "وجهات ومشاريع"

تشهد منطقة جازان اليوم، حراكًا تنمويًّا كبيرًا لتعزيز نهضة المنطقة عبر حزمة المشاريع التي أُطلقت مؤخرًا؛ وذلك مواكبة للحراك الذي تشهده السعودية تزامنًا مع رؤية المملكة 2030، لتحقيق طموحات القيادة الحكيمة في تعزيز مصالح الوطن والمواطن.
ووثقت "سبق" الحراك التنموي والتطويري لمدينة جازان عبر لقطات جوية ترصد ما تشهده المنتزهات والواجهات البحرية والحدائق والطرق.
وعززت أمانة منطقة جازان مشاريعها التنموية، ضمن سلسلة مبادراتها التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة؛ وذلك عبر حزمة من المشاريع التي أطلقت مؤخرًا، وشملت خدمات البنية التحتية والمرافق العامة وإنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية وأنسنة المدن، إلى جانب مشاريع تحسين المشهد الحضري بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأعلنت أمانة جازان، مؤخرًا، عددًا من المشاريع التي تسهم في تنمية المنطقة؛ منها إنشاء جسر محلي، وتحسين واجهة مدخل جازان، وتحسين جزيرة المرجان، وتطوير واجهة الكورنيش الأوسط، وتطوير ممر الغروب، إضافة إلى عدد من التحسينات بالطرق والمداخل والأحياء.