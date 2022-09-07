الدرعية.. فيصل بن فرحان يستقبل عدداً من وزراء خارجية "مجلس التعاون" و"آسيا الوسطى"

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء أمس، عدداً من وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، والأمين العام لمجلس التعاون، في حي طريف التاريخي بمحافظة الدرعية، وذلك قُبيل انطلاق أعمال اجتماع الدورة الـ 153 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، التي ستعقد اليوم الأربعاء في العاصمة الرياض.