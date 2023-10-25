بأكثر من 23 ألف مولود.. "جازان" تحتل المرتبة السادسة في عدد المواليد والذكور الأعلى

وكان تعداد العام الماضي قد أظهر 2022، الذي أعلنت نتائجه الهيئة العامة للإحصاء، وجود 6 مناطق يزيد فيها عدد السعوديات البالغات على السعوديين يبلغ تعداد السعوديين الذكور 9434131، في حين يبلغ تعداد الإناث 9358131، إلا أن عدد الإناث تفوق على عدد الذكور في عديد المناطق، مثل الباحة، القصيم، جازان، المدينة المنورة عسير ومكة المكرمة.