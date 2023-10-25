بأكثر من 23 ألف مولود.. "جازان" تحتل المرتبة السادسة في عدد المواليد والذكور الأعلى

احتلت "جازان" المرتبة السادسة في عدد المواليد بالمملكة للعام الماضي 2022 بواقع 23842 مولودًا أي أنها تشهد نحو 66 مولودًا يوميًا منهم 12216 ذكرًا و11626 من الإناث وذلك بحسب إحصائية نشرها مجلس شؤون الأسرة.
وكان عدد سكان منطقة "جازان" قد بلغ في آخر إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء 1,002,779 نسمة منهم الذكور: 498,893 والإناث: 503,886
وجاءت الرياض أولاً بـ 118618 مولودًا ومكة المكرمة ثانيًا بـ 103842مولودًا والمنطقة الشرقية ثالثًا بنحو 77 ألف مولود والمدينة المنورة رابعًا بـ 36 ألف مولود، بينما جاءت في المرتبة الأخيرة الباحة بـ5300 مولود فقط.
وكان تعداد العام الماضي قد أظهر 2022، الذي أعلنت نتائجه الهيئة العامة للإحصاء، وجود 6 مناطق يزيد فيها عدد السعوديات البالغات على السعوديين يبلغ تعداد السعوديين الذكور 9434131، في حين يبلغ تعداد الإناث 9358131، إلا أن عدد الإناث تفوق على عدد الذكور في عديد المناطق، مثل الباحة، القصيم، جازان، المدينة المنورة عسير ومكة المكرمة.